Eerste kievitseieren Achtkarspelen, Smallingerland, Schiermonnikoog en Tytsjerksteradiel gevonden

Rinze vindt eerste kievitsei in twee gemeenten

De vinder van de gemeente Heerenveen heeft blijkbaar een neus voor eerste kievitseieren. Rinze van der Ploeg (53) wordt donderdag bij de burgemeester van Heerenveen verwacht om een oorkonde en vindersloon in ontvangst te nemen. Tijd over om nog even het veld in te gaan.