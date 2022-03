UWV: minder Friezen met WW-uitkering, groot tekort aan zorgpersoneel

Dat is een afname van 3,9 procent. Volgens het UWV is dat te verklaren doordat het voorjaar er weer aankomt en dat zorgt voor seizoenswerkgelegenheid. Daarnaast zorgden de versoepelingen van de coronamaatregels voor meer werkgelegenheid in de horeca, cultuursector, contactberoepen en delen van de detailhandel.

In vergelijking met precies een jaar eerder zijn er zelfs 34,5 procent minder mensen in Fryslân met een WW-uitkering.

Personeelstekort

Het UWV wijst er verder op dat het personeelstekort in de zorg groot is. Het aantal vacatures is daar sinds eind 2020 met 45 procent toegenomen. In Fryslân geldt dat vooral voor dokters, verpleegkundigen, verzorgende ig en psychologen. Voor die banen zijn veel meer werkzoekenden dan vacatures.

Bij de kinderopvang hebben ze te maken met dezelfde soort problemen. De kinderopvangcentra hebben steeds meer moeite om de roosters rond te krijgen. Daardoor worden soms zelfs groepen gesloten.