Eerste vluchtelingen in Grouster herberg: "Ze zijn nog wat verdwaasd"

Maar op woensdag as het dus zover. "Het gaat heel aardig", zegt de eigenaar van de herberg, Egbert de Boer, na de eerste nacht. Het gaat in totaal om dertig vluchtelingen. Vooral vrouwen met kinderen, maar ook een paar mannen.

"Ze zijn nog wat verdwaasd. Het is natuurlijk een verschrikkelijke ervaring geweest", zegt De Boer. "Dan zijn ze heel rustig. Het zijn hele nette mensen."

Daginvulling

De vluchtelingen hebben op dit moment nog geen daginvulling. "De mensen moeten zich inschrijven en kennismaken met de dokters. Maar we wachten verder nog even tot we wat meer hebben", zegt De Boer. "Dan kunnen we ook zien waar behoefte aan is."

Het doel is wel dat de kinderen zo snel als mogelijk naar school kunnen. "We weten nog niet of de kinderen in Leeuwarden naar school gaan of dat de leerkrachten hier komen. Maar hoofddoel is wel dat de kinderen als eerste bezig worden gehouden. Dan kunnen we daarna met vrijwilligers hier activiteiten ontplooien om ook de volwassenen bezig te houden."