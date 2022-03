ANALYSE: dit valt op in de Friese uitslagen

Waarom verliezen het CDA en de VVD in Fryslân?

"Het CDA is nog steeds de grootste partij in de provincie, maar het heeft wel een beste tik gekregen. Het CDA verloor stemmen aan twee partijen die verbonden zijn aan de populaire BoerBurgerBeweging: Kleurrijk Fryske Marren en Volkspartij in Nederlands Belang (VNLB). Ook Nieuws Sociaal, verbonden aan de ideeën van Pieter Omtzigt, heeft het CDA stemmen gekost. Ik denk dat de VVD last had van de landelijke terugloop: de partij staat al tijden slecht in de peilingen en dat heeft z'n effect ook in Fryslân."

Hoe hebben de linkse partijen het volgens jou gedaan?

"De PvdA heeft in Leeuwarden flink verloren, maar blijft daar evenwel de grootste. In Súdwest-Fryslân werd de partij voor het eerste de grootste. GroenLinks deed het eigenlijk alleen in Leeuwarden goed. In Waadhoeke deed de linkse samenwerkingspartij SAM het best."

Hoe is het grote aantal nieuwkomers te verklaren?

"Een groot deel van die nieuwe fracties zijn eigenlijk 'protestpartijen.' Zo doet Forum voor Democratie nu in vier gemeenten mee en Belang van Nederland (BVNL) van Wybren van Haga in drie gemeenten. Verder is er in Ooststellingwerf nog de Vrije Partij, een rechtse fractie die zich ook in standpunten kan vinden zoals die van FvD. En de twee fracties die aan de BoerBurgerBeweging zijn verbonden zijn er ook nog. Veel van deze partijen waren er in 2018 nog niet klaar voor of bestonden nog niet eens. Je zou sommigen populistisch kunnen noemen, al zal niet iedereen het daarmee eens zijn."

Nu moeten er weer coalities worden gevormd. Waar wordt dat het moeilijkst?

"In Súdwest-Fryslân en in De Fryske Marren. Maar ook in Smallingerland, in die gemeente is de grote winnaar van 2018, de ELP, in het aantal zetels gehalveerd. In flink wat gemeenten raakt het zittende college de meerderheid kwijt: De Fryske Marren, Vlieland, Heerenveen, Opsterland, Súdwest-Fryslân en Terschelling. Al mei al is er in Fryslân sprake van een verdere versplintering van de gemeentepolitiek."