LIVEBLOG: winnaars en verliezers | lokalen groot, nieuwkomers gevestigd

De partij Opsterlands Belang heeft 24,1 procent van de stemmen in de gemeente gehaald. "Voorlopig staan we op 5 zetels met een kleine winst in stemmen ten opzichte van 2018", laat de fractie tevreden op sociale media weten.

Vooraf was er veel te doen om Opsterlands Belang. Ondernemer Gerk Jan Rinsma van Modeplein Rinsma had in een brief opgeroepen om niet op deze partij te stemmen. Rinsma vindt dat Opsterlands Belang voor verval in Gorredijk zorgt.

Rinsma ergert zich dat door de gemeente toegezegde investeringen in theater De Skâns en het zwembad en sporthal Kortezwaag maar niet van de grond komen.