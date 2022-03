LIVEBLOG: D66 verliest in Súdwest-Fryslân restzetel aan Gemeente Belangen

De ELP (Eérste Lokale Partij) in Smallingerland heeft flink wat moeten inleveren. De partij haalde 12,5 procent van de stemmen in de gemeente, dat is 6,8 procentpunt minder dan in 2018. De ELP moet daarom maar liefst drie zetels inleveren.

In de politiek in Smallingerland was in de afgelopen vier jaar veel gedoe: de coalitie klapte in elkaar en diverse wethouders stapten op. De vraag was dan ook of dit de ELP zou worden aangerekend.

"Natuurlijk is de uitslag teleurstellend voor ELP, maar we moeten ons verlies nemen en dat mag vanavond niet ten kosten gaan van de winnaars", zo verklaart de ELP. "De kiezer heeft gesproken."