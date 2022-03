Vrijdagavond van Oerrock 'om veiligheidsredenen' niet meer gratis

Oerrock is een van de eerste festivals sinds de coronabeperkingen zijn opgeheven. Daarom wordt er rekening gehouden met veel belangstelling. Om daar sturing over te hebben worden alleen mensen met een kaartje toegelaten.

"De laatste keer in 2019 was het al zo druk dat we mensen onderweg tegen moesten houden", zegt organisator Sietse Boonstra. "Omdat we het eerste festival weer zijn na de corona verwachtten we het nog wel eens veel drukker kon worden. Dan konden we de mensen eigenlijk niet tegenhouden. Daarom hebben we dit besloten."

'Niet voor het geld'

Volgens Boonstra doet de organisatie het niet om het geld. "Het was niet in de begroting meegenomen. Het had ook uitgekund als we het gratis deden, maar het is wel een beetje een meevaller na twee jaar geen inkomsten en wel kosten."

Op het festival treden op de vrijdagavond onder meer BLØF, Suzan en Freek, en Vangrail op. De kaartverkoop begint deze donderdagmiddag om 12.00 uur. In totaal zijn er 10.000 kaarten te koop.

De donderdag en de zaterdag van het festival waren al uitverkocht.