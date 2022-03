Hoe hebben de nieuwkomers het gedaan met de verkiezingen?

Belang van Nederland (BVNL), de landelijke partij die vorig jaar door Wybren van Haga werd opgericht, deed in drie gemeenten mee. Daar deed de partij het goed: het behaalde 14,7 procent (3 zetels) in Tytsjerksteradiel, 8,4 procent (2 zetels) in Noardeast-Fryslân en 7 procent (1 zetel) in Dantumadiel.

Jezus Leeft pakt geen zetels

Een nieuwkomer van heel andere aard is Jezus Leeft. Deze partij nam in Harlingen, Heerenveen en Smallingerland deel, maar het lukte in deze gemeenten niet om een zetel te pakken. De 1,8 procent van de stemmen in Smallingerland was de hoogste uitslag.

Lijst Fier (Vlieland) met 38 procent de grootste winnaar

De grootste winnaar onder de nieuwkomers is Lijst Fier, de partij op Vlieland van lijsttrekker Henk Veerdig. Hij zat eerst voor GroenWit in de raad, maar hij vond zich te liberaal voor deze partij en besloot zelfstandig verder te gaan in 2019. Lijst Fier haalde 38,5 procent van de stemmen (3 zetels), waarmee het meteen de grootste partij is.