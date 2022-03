Franekers cultureel centrum wordt ontmoetingsplek voor vluchtelingen

Mensen onderdak bieden kunnen ze niet, maar wel een plek om met elkaar te praten. In de voormalige schuilkerk van de doopsgezinden is plek voor 75 tot honderd mensen. Als er meer komen, kan het gebouw van de protestantse kerk naast de schuilkerk mogelijk gebruikt worden. Voorzitter van de Stichting Mouterij Peter Wever denkt dat er behoefte is aan zo'n ontmoetingsplek.

"Prettig om onder elkaar te zijn"

"Ze zitten overal en nergens bij gastgezinnen. Daar wordt natuurlijk goed voor ze gezorgd. Alleen is het ook wel eens prettig voor de mensen uit Oekraïne zelf dat ze een dag onder elkaar zijn. En het is voor de gastgezinnen misschien wel prettig om een dag niet voor ze te hoeven zorgen."

Zaterdag is de eerste ontmoeting van Oekraïense vluchtelingen en de gastgezinnen. In april vindt het iedere zondag plaats. Er wordt gewerkt aan een muziekprogramma en andere activiteiten. Daar worden nog mensen voor gezocht die wat willen bijdragen. Ook voor financiële en organisatorische steun kunnen mensen zich opgeven via info@demouterijfraneker.nl