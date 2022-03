Magnussen en Voskamp winnen De Zilveren Bal

Magnussen kwam tot een tijd van 9,76 seconden. Dat was net iets sneller dan Rosanelli (9,81) en Nenzi (9,82).

Bij de vrouwen stonden Anna Boersma uit Sint Nicolaasga, Femke Kok uit Nij Beets en Dione Voskamp in de finale. Met 10,50 seconden was Voskamp de snelste. Kok werd tweede in 10,64 en Anna Boersma was derde in 10,77.