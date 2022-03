OVERZICHT: FNP wint, CDA verliest, meeste coalities behouden meerderheid

De lokale partijen zijn de grootste winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen in Fryslân. In 10 van de 18 gemeenten is een lokale partij het grootst geworden. In 3 van die 10 gevallen gaat het om de FNP. In andere gemeenten waar de FNP meedeed, won die partij ook vaak. In totaal gaat de FNP van 39 naar 49 zetels, in alle gemeenten bij elkaar.

CDA en VVD verliezen

Het CDA verliest verder aan terrein in Fryslân. Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen hadden de christendemocraten 81 raadszetels in Fryslân. Daar blijven nu waarschijnlijk 63 van over. De VVD verliest ook flink: die gaan van 46 naar 36. In tegenstelling tot de vorige verkiezingen is de VVD nu wel het grootst geworden in een gemeente: dat is Weststellingwerf, ook al verliezen ze daar een zetel.

Links stabiel

Het verlies voor de PvdA blijft in Fryslân beperkt, die partij gaat van 52 naar 48 zetels. De sociaaldemocraten zijn in vier gemeenten het grootst: Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Heerenveen en Harlingen. Het verlies van de PvdA wordt voor een deel gecompenseerd door de winst van GroenLinks: die gaan van 24 raadszetels naar 27.

De definitieve uitslagen worden maandag vastgesteld. Op onderstaande kaart alle voorlopige uitslagen. Is de kaart niet goed zichtbaar, klik dan hier: