LIVEBLOG: PvdA het grootst in Súdwest en Leeuwarden | Bijna alle uitslagen bekend

Hein de Haan van de PvdA in Leeuwarden heeft een dubbel gevoel. Zijn partij verliest drie zetels en gaat van 11 naar 8. "Maar ik vind het heel mooi dat GroenLinks naar 7 is gegaan. Een mooie overwinning voor ons linkse broertje. Voor links is het een mooie uitslag. Per saldo mogen we niet ontevreden zijn."