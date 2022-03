LIVEBLOG: PvdA gehalveerd op Terschelling | "Klassieke CDA-gemeenten zijn er niet meer"

Ellen van Selm @ellen_selm

De uitslagenavond in @Opsterland begint met het huldigen van de vinder van het eerste kievitsei van Opsterland. Ongelofelijk, maar net als 4 jaar geleden op verkiezingsdag is de vinder wederom Symen Abe Hoekstra. Aaisykjer in hart en nieren met een prachtig verhaal over het aaike