LIVEBLOG: Alle uitslagen bekend | PvdA het grootst in Súdwest en Leeuwarden

Heerenveen is de laatste gemeente van Fryslân die de uitslag doorgeeft. Volgens een medewerker van de gemeente was er één stembureau waar op gewacht moest worden, voordat de uitslag compleet was.

De PvdA is de grootste partij gebleven, en pakt er zelfs een zetel bij. Heerenveen Lokaal is de grootste winnaar, en komt met drie zetels in de raad.

