LIVE: Fryslân Kiest, onze uitzending over de verkiezingen

Ieder uur schakelen we in Fryslân Kiest live over naar verschillende gemeentehuizen in Fryslân. Daar staan verslaggevers die ons op de hoogte houden van de ontwikkelingen in hun gemeente.

Zo praten we met Onno Falkena in Smallingerland, Simone Scheffer in Súdwest-Fryslân, Hayo Bootsma in De Fryske Marren, Ilona de Vries (LEO Middelsé) in Leeuwarden en met de collega's van RTV NOF in Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel.

Gasten aan tafel

Gasten in de studio zijn onder andere raadsleden Retze van der Honing van GroenLinks in Heerenveen en Karin van der Velde van het CDA in Smallingerland. Zij hebben beide besloten te stoppen met het raadswerk en vertellen hoe ze terugkijken op hun tijd in de gemeentepolitiek.

Verder gaat het over de duiventil die de Leeuwarder politiek de afgelopen vier jaar was, over de steeds verder toenemende populariteit van lokale partijen en natuurlijk over waar het allemaal om draait: de uitslagen!