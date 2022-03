Gemeentebestuur Noardeast-Fryslân wil nieuwe rondweg bij Wânswert

Burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân hebben onderzoek laten doen naar beter verbindingen tussen Burdaard, Wânswert en Marrum (de N357 en N 361). De rondweg bij Wânswert is een belangrijke schakel in een goede verbinding in de route van Burdaard naar Marrum.

Groot verkeer

Er komt veel groot verkeer langs. Dat is niet goed voor de leefbaarheid in het dorp. Als de nieuwe 80 km-weg er is, kan het groot verkeer van die weg gebruik maken en fietsers en bestemmingsverkeer van de oude weg door het dorp.

De aanleg van de nieuwe rondweg moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. De raad moet nog voor de zomer ook besluiten over het geld voor de nieuwe rondweg.

Andere delen van de hoofdroute tussen de N361 bij Burdaard en N357 bij Marrum moeten ook verbeterd worden, vinden burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân. Het college wil de komende jaren daarvoor financiering vinden, al dan niet in samenwerking met anderen.