NHL Stenden maakt kans op prijs van 1,2 miljoen: "Mail wel drie keer gelezen"

Twee concrete oplossingen kan De Bruin nu al noemen. Een groep studenten heeft de Stichting Leergeld geholpen en een groot incassobureau werkt met de studenten samen zodat ze mensen met schulden beter kunnen bereiken. Het is beter te voorkomen dat mensen in de schulden komen dan dat er iemand aan de deur komt om spullen in beslag te nemen, aldus De Bruin.

"Een mooie impuls"

Er zijn drie prijzen: een van 5 ton, een van 8 ton en de hoofdprijs van 1,2 miljoen. Als NHL Stenden een prijs krijgt, is dat een mooie impuls, volgens De Bruin. Ze kan zich voorstellen dat het geld ingezet wordt op de eigen hogeschool of dat daarmee ook andere hogescholen verder geholpen worden, ook in andere landen. Op 12 mei is de uitslag bekend,