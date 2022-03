Voormalig stagiair verdacht van zedendelict op Drachtster basisschool

Twee leerlingen van de school zouden slachtoffer zijn van het zedendelict. De politie wil niet zeggen of er mogelijk meer kinderen bij betrokken zijn. Ook over de tijdsperiode doet de politie geen uitspraken. De man was tot eind januari actief op de school.

Informatiebrief

De school is 'overvallen en geschokt' door het nieuws, laat de directrice weten. Er is een informatiebrief naar de ouders gestuurd.

"We zijn heel zorgvuldig in het aannemen van onze medewerkers, stagiaires en vrijwilligers en niemand had dan ook verwacht dat zoiets kon gebeuren. Dat maakt dat dit bericht ook ons zo enorm overvalt en raakt", is te lezen in die brief.

Onderzoek

De politie is een strafrechtelijk onderzoek gestart. De verdachte wordt deze week door de politie gehoord.

Er worden de komende dagen verschillende inloopmomenten georganiseerd voor ouders. Daar zijn ook mensen van Slachtofferhulp bij aanwezig.