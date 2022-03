Eerste kievitseieren in de gemeenten Heerenveen en Ooststellingwerf gevonden

Heine Hut (69) uit Haulerwijk trof woensdagochtend vroeg een 'twake' in zijn nazorggebied in de buurt van Haulerwijk. Hij had eerst niet in de gaten dat hij de eerste van de gemeente Ooststellingwerf was, maar nadat iemand dat tegen hem zei, belde hij snel met de BFVW.

Heine begon als jongetje van 10 jaar al met eierzoeken. Hij heeft er bijna 50 jaar op moeten wachten, maar was nu echte de eerste vinder in zijn gemeente.

Het vrije veld in die gemeente is daarmee gesloten.