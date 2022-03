Eerste kievitsei in de gemeente Heerenveen gevonden

Rinze is geen onbekende in de strijd om de vondst van het eerste kievitsei. Ieder jaar meldt hij zijn vondsten bij de Bond van Friese Vogelwachten dat het eierzoeken coördineert. Rinze had eerst een kievitpaar op het oog op bepaald perceel, maar hij vond het eerste kievitsei van de gemeente op het land ernaast.

Maandag werd het eerste kievitsei van Fryslân gevonden in de Workumerwaard.