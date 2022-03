Operaasje Fryske Flagge: Henk Jonkman ging op zijn zeventigste naar de Filipijnen

Op zijn zeventigste verhuisde Henk Jonkman van Drachten naar de Filipijnen. Het begon allemaal via internet: "Daar kun je heel ver mee komen", zegt Jonkman lachend, die zo zijn grote liefde tegenkwam. "Het is bij ons wel heel ver gegaan. Je zoekt gewoon contact, ik wilde wel eens even praten met iemand."

Ondertussen is dat alweer twee jaar geleden en woont hij bij zijn grote liefde in de Filipijnen in Lipa City Batangas.

Jonkman: "Ik dacht, ik moet haar maar eens in het echt zien. Ik had al het gevoel dat het goed zat, dus ik heb alle papieren klaargemaakt en dacht: als het goed voelt, dan wil ik daar trouwen."

"Het geluk kan niet op"

Met kriebels in zijn maag vloog hij naar de andere kant van de wereld. Veertien uur later kwam hij aan in Manilla, waar de warmte hem in het gezicht sloeg.

"En dan moet je zoeken: waar is ze?" Op het vliegveld trof Jonkman al een paar mensen waar hij via internet ook al mee in aanraking was gekomen. Die konden hem vertellen dat zijn vriendin nog even op de wc zat. "Ik heb me verstopt achter een paal. Toen ik er achter vandaan stapte, viel haar mond open", zegt Jonkman. "De eerste vijf minuten kon ze niets uitbrengen. Dat was positief, daarna kwamen de tranen en het knuffelen."

Tot dat moment had hij alleen maar foto's gezien: "Daar kijk je elke avond naar als je naar bed gaat. Nu was het echt. Je voelde de warmte. Het geluk kon niet op."

Met zijn drieën

Begin 2021 verhuisde hij. Ze zijn getrouwd en hebben een bungalow laten bouwen. De hond is ook overgekomen uit Fryslân. "We zitten hier nu met z'n drieën in het huisje", zegt Jonkman. Hij is blij met zijn keuze om naar de Filipijnen te verhuizen. "Ik had het tien jaar eerder moeten doen "

"Fryslân heb ik altijd nog wel in mijn gedachten, mijn broers en zussen wonen er nog", zegt Jonkman. "Straks tijdens de vakantie kom ik die kant nog weleens een keer op, dan kan zij het ook nog een keer zien."