Gemeente teleurgesteld over verkoop MCL-Harlingen; ook belangrijk voor regio

Het MCL hoopt het gebouw de komende tijd te verkopen en zal dan een deel huren. Dat betekent dat een deel van het gebouw leeg komt. "Teleurstellend en als gemeente zijn we hier niet blij mee", zegt Eric de Groot in reactie op het nieuws. Hij is wethouder in Harlingen.

Situatie ook om te draaien

"Het is een keuze van het MCL om de zorg te concentreren in Leeuwarden, dat hebben ze eerder gedaan en doen ze nu weer." Doordat een deel leeg komt, wordt de locatie te duur, zegt het MCL maar volgens de wethouder kun je het ook omdraaien. "Je kunt er ook voor kiezen om meer zorg te leveren en zo de bezettingsgraad te verhogen, dan is het misschien meer kostendekkend."