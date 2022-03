Fries uit Lviv tijdelijk terug in Fryslân: "Op sommige geluiden ben je momenteel extra gefocust"

Nammensma heeft meerdere keren moeten schuilen in de parkeergarage onder zijn appartement: "Ik was heel gelukkig dat ik alleen was. Je luistert goed, je kijkt en je begint te lezen wat er gebeurt. Je hoeft niet meer met andere gezinsleden rekening te houden. Want als je je kind gauw uit bed moet halen en in pyjama mee naar beneden neemt, dat is geen prettige ervaring. "

Oren gespitst

Ook in Nederland merkt de 'Fries om utens' dat de oorlog in zijn gedachten speelt: "Je bent er natuurlijk niet altijd op berekend dat er iets overvliegt. We waren afgelopen weekend in Groningen, daar kwam een helikopter overvliegen. Het is niet dat je dat als traumatisch ervaart, maar je oren staan wel even gespitst. Binnen een seconde weet je wel dat je in Nederland bent en dat het geen militair doel heeft, maar op sommige geluiden ben je extra gefocust op dit moment. "