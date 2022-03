Nieuw veld met zeegras bij Griend ingezaaid; belangrijk voor biodiversiteit

"Met een kitspuit zaaien de wetenschappers en vrijwilligers dat zaad in", legt Raven Cammenga van Rijkswaterstaat uit. Op een paar plekken in de Waddenzee komt het zeegras nog wel voor. "Dat is in kleine aantallen, maar we willen het graag in grotere aantallen terugbrengen."

Het zeegras is om verschillende redenen verdwenen, onder andere door de Afsluitdijk, een wierziekte en slechtere waterkwaliteit. "Die is gelukkig wel weer stukken beter geworden."

Biodiversiteit

Zeegras is belangrijk voor de Waddenzee. "Het heeft vele ecologische functies. Je kunt het zien als een kustecosysteem net als koraalriffen, oesterbanken en kwelders. Het herbergt heel veel biodiversiteit."

Het valt niet mee om zeegras terug te krijgen, er wordt al jarenlang aan gewerkt. Bij Griend slaat het wel aan en daar komt nu ook dit nieuwe stuk bij. Vier jaar geleden is daar zeegras gezaaid en dat gaat goed. "Er is daar al sprake van natuurlijke uitbreiding, maar ecosysteemherstel kost meerdere jaren."