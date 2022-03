Opvang Oekraïense vluchtelingen thuis valt zwaar; naar crisisopvang gebracht

Volgens Van der Velde doen alle 18 Friese gemeenten mee en wordt waarschijnlijk het doel van 2000 plekken in Fryslân gehaald. De opvang is anders geregeld dan in 2015 toen er ook een vluchtelingencrisis was en mensen voor langere tijd in een sporthal ondergebracht werden.

Goed onderdak

"Daar hebben we van geleerd, dan doen we niet nog een keer. We regelen nu goed onderdak, in hotels. jeugdherberg of iets dergelijks. Niet meer in een sporthal."

De crisisopvang in Heerenveen zal waarschijnlijk drie maanden open zijn. "Maar misschien wel langer. Je weet het nooit, de situatie is onzeker."