OVERZICHT: Dit was de derde verkiezingsdag in Fryslân

Meestal gaat die strijd tussen Schiermonnikoog, Vlieland en het Gelderse Rozendaal. Die laatste gemeente heeft door de komst van een nieuwe woonwijk nu meer bewoners, en denkt nu al 'kansloos' te zijn in de 'strijd', zegt een woordvoerder.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, in 2018, meldde Schiermonnikoog de eerste uitslag van Nederland, om 21:13 uur. De opkomst was toen 83 procent. Vlieland was tweede, en meldde de uitslag tien minuten later.