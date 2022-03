LIVEBLOG: Volg hier de verkiezingsdag in Fryslân

Goedemorgen en welkom bij dit liveblog. Hier is al het laatste nieuws te vinden over de gemeenteraadsverkiezingen: updates over de opkomst in Fryslân, bijzondere stembureaus en de verwachtingen van de politieke partijen.

Volg vanavond Fryslân Kiest

Omrop Fryslân presenteert vanavond het programma Fryslân Kiest. Het programma begint om 19.00 uur bij Omrop Fryslân op de radio en op internet. Vanaf 21.00 uut is het ook bij Omrop Fryslân op tv te zien. Fryslân Kiest duurt tot 01.00 uur.

In het programma volgen we het stemmentellen, de eerste tussenuitslagen en de voorlopige einduitslagen, met reacties en analyses.

Ieder uur schakelen we in Fryslân Kiest live over naar diverse gemeentehuizen in Fryslân. Daar zijn verslaggevers van Omrop Fryslân en de samenwerkende lokale omroepen LEO Middelsé en RTV NOF. Zij houden ons op de hoogte over de laatste stand van zaken. Ook schuiven er gasten uit de politiek aan in de studio.