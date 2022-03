LIVEBLOG: Veel tussentijdse opkomsten bekend gemaakt door gemeenten

In de Leeuwarder De Harmonie is een stembureau speciaal ingericht voor mensen met een beperking. In het bijzonder nog eens mensen met een visuele beperking. Er is een stemmal gemaakt met Braille en gaatjes, waar alle fracties en kandidaten op te vinden zijn.

Rond het gebouw zijn ook maatregelen getroffen: er zijn geen drempels, het stemmen is ruim opgezet en er zijn extra invalideplekken. Het stembureau is ingericht in samenwerking met de Werkgroep Toegankelijkheid.