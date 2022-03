Dames LDODK zorgen voor belangrijke winst in noordelijke korfbalderby

LDODK had de wedstrijd in de tweede helft volledig in handen. De ploeg van trainer/coach Gerald Aukes kwam snel op gelijke hoogte en bij 13-14 stond LDODK zelfs voor het eerst op voorsprong. Met name de vrouwen waren op schot.

Dames maken het verschil

Marjolijn Kroon en Marloes Frieswijk konden in de tweede helft het verschil maken met elk vier treffers. Marvin Piepers, die als invaller een goede indruk maakte, scoorde de belangrijke 17-20 in de eindfase. DOS'46 kwam nog één keer terug tot één punt, maar in de laatste minuut haalde Marjolijn Kroon de zwaarbevochten winst over de streep.

Daarmee heeft de ploeg van Gerald Aukes nog steeds zicht op de play-offs om de landstitel. Daarvoor moet LDODK in de top-4 eindigen.