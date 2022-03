Cultuurprijs De Gratama voor Freark Smink en Klaasje Postma

De Gratama is vernoemd naar de in 2017 overleden theaterman Rients Gratama en kwam er op initiatief van de gemeente Smallingerland en theater De Lawei. De prijs wordt eens per drie jaar toegekend aan een persoon of instantie die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt op cultuur-maatschappelijk gebied in of voor Fryslân.

De prijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt aan twee mensen. Volgens de jury hebben Freark Smink en Klaasje Postma in de loop der jaren een groot publiek aan hen gebonden, mede door het grote aantal stukken dat ze speelden in de Friese taal. Die gingen vaak over herkenbare onderwerpen, met oog voor de Friese cultuur en historie.