Opgevangen vluchtelingen bij Maritieme Academie in Harlingen naar school en op taalles

Maar de dagen van uitslapen en bijkomen zijn bijna voorbij. Directeur Arjen Mintjes van de Maritieme Academie wil dat de kinderen naar school gaan en dat ook de volwassenen aan de slag gaan met hun integratie.

De 14-jarige Dimitri is gevlucht uit Odessa, net als Harlingen een havenstad. Hij liep de eerste avond weg naar de haven, om de ondergaande zon te zien. "Ik was verbaasd over het landschap, de zee en de natuur. Dit heb ik in Odessa nog nooit gezien."

Aan de andere kant van de tafel zit Oksana. Zij is moeder van tien kinderen en de eerste vluchteling die bij de Maritieme Academie aankwam. Oksana en de kinderen gaan wennen aan het leven in Harlingen. "Ik ben blij dat mijn kinderen hier veilig zijn. Ze zijn zelfs al wat bevriend met Nederlandse kinderen."