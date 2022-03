Eerste kievitseieren gevonden in De Fryske Marren en op Ameland

Wybe Jissink uit Oudehaske vond tegen half drie het eerste kievitsei in zijn eigen nazorggebied. De 72-jarige eierzoeker had daar een paar dagen geleden al veel vogels en een mooi opgemaakt nestje gezien, maar toen lag er nog geen eitje in.

Vogelwacht Oudehaske heeft het ei gecontroleerd en alles was in orde. Jissink vond eerder al eens een eerste gemeente-ei. Dat was in de voormalige gemeente Haskerland.