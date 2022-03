Friezen bij landelijke stakingsdag jeugdzorg: "Dit kan echt niet meer"

Tientallen jeugdzorgmedewerkers stonden dinsdagochtend in Leeuwarden te wachten op de bus naar Den Haag. Zo ook Tjeerd van der Meer. Hij werkt veertien jaar bij Jeugdhulp Friesland en ziet dat de praktijk steeds lastiger wordt om uit te voeren. Kinderen die op een locatie klaar zijn met een behandeling, moeten soms terug naar een onveilige situatie thuis. Dat kan niet stelt Van der Meer.

"Dan moeten ze dus naar een volgende locatie en moeten wij die zoeken, maar die is nergens te vinden. Het personeel om te zoeken is er niet, maar de locatie zelf is ook al wegbezuinigd", zegt er. "Wij hebben dan best wel moeite om de jongeren toch ergens te plaatsen. Dan zitten ze een jaar of twee in een opvang en dat is voor die kinderen heel slecht. Het is ook nog eens duur voor de staat, want dat is dure opvang."