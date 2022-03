Meldpunt Overlast Leeuwarden kreeg meer klachten door corona: "Korte lontjes"

De meeste klachten gaan over overlast van buren, van jongeren op straat of geluidsoverlast. Martien Wierdsma van het meldpunt benadrukt dat het belangrijk is dat mensen worden gehoord. Ze ziet wel dat de lontjes steeds korter.

"Het welbevinden van onze inwoners in de gemeente is sinds corona afgenomen. Het is best lastig om in gesprek te blijven met mensen die boos of emotioneel zijn, maar we doen ons best. Al trekken we wel een grens bij agressief of niet-redelijk gedrag."

Geen vertrouwen in overheid

Ze ziet dat er een verharding is. "De inwoner heeft geen vertrouwen meer in de overheid maar vindt wel dat de overheid alles voor ze moet oplossen", zegt Wiersma. "We worden wel erg gesteund door de organisatie en we hebben ook een interventieteam, dus als er problemen zijn bespreken we dat. Wij voelen ons veilig."

De vragen die binnenkomen zijn heel verschillend, maar overlast van buren komt het vaakst voor. Wierdsma: "Het zijn soms heel gekke vragen, variërend van 'kunt u een andere huisarts voor me regelen?' tot 'de stier van mijn buurman loopt bij mijn koeien in de wei'." Bij het meldpunt moeten ze vaak uitleggen dat ze beperkingen hebben.

De verbinding verbreken

"We kunnen mensen niet zomaar uit huis zetten. We zetten vaak buurtbemiddeling in, soms bereiken we daar wel resultaat mee. Soms houden de mogelijkheden op, maar we blijven proberen om in gesprek te gaan en bemiddeling in te schaken." Er is wel een grens, zegt Wierdsma. Als de medewerkers uitgescholden worden, houdt het op. "Dan verbreken we de verbinding."