MCL zet ziekenhuisgebouw in Harlingen te koop, zorg verdwijnt deels

Er wordt nu gekeken welke behandelingen er nog wel kunnen plaatsvinden in Harlingen. Sommige behandelingen worden geconcentreerd in Leeuwarden. Het gaat dan om zorg waar in Harlingen niet genoeg vraag naar is, maar waar wel dure apparatuur voor nodig is. De kosten voor het onderhoud zijn te hoog en het is niet meer rendabel. Dat geldt ook voor een poliklinische operatiekamer.

"Dat is maatschappelijk niet uit te leggen", zegt woordvoerder Gerard Akkerman. "Het gaat om gemeenschapsgeld en daar moeten wij rekenschap over afleggen." Er wordt nu onderzocht welke medisch specialistische zorg behouden kan worden voor Harlingen. Het is dan ook beslist niet de bedoeling om uit Harlingen weg te gaan. "Nee, zeker niet. We blijven, alleen willen we kleiner."