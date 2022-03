Dwight Lodeweges: "Heeft ook wel wat om je oude cluppie uit de brand te helpen"

Toen De Jong voor het eerst afwezig was, was assistent-trainer Pascal Bosschaart de eindverantwoordelijke bij de club. Hij beschikt echter niet over de goede trainerspapieren en het is maar de vraag of Bosschaart opnieuw dispensatie krijgt van de KNVB.

Cambuur heeft momenteel nog geen enkele trainer gesproken, maar de naam van Dwight Lodeweges zingt wel rond in Leeuwarden.