Laatste contracten voor nieuw Cambuurstadion getekend: "Op naar gouden toekomst"

Bouwbedrijf Van Wijnen, de gemeente Leeuwarden, ROC Friese Poort en SC Cambuur tekenden de laatste contracten dinsdagmiddag op de plek waar het nieuwe stadion in Leeuwarden moet komen.

"Dit is wederom goed nieuws en een belangrijke volgende stap in het proces", zegt algemeen directeur Ard de Graaf van Cambuur. "We zijn aan het aftellen en kunnen niet wachten om straks samen met ROC Friese Poort het nieuwe Cambuurstadion te betrekken. Op naar een gouden toekomst!" Het opleidingscentrum gaat in het nieuwe stadion 7.500 vierkante meter huren voor een schoolgebouw.