Zaalvoetbalvrouwen Drachtster Boys verlaten eredivisie: "Met pijn in het hart"

Omdat meerdere vrouwen ophouden, vaak door privéomstandigheden, kan de club naar eigen zeggen geen eredivisiewaardig team meer inschrijven.

Sinds de start van de eredivisie voor vrouwen in 2011 was Drachtster Boys er al bij. Het hoogtepunt voor de club was het landskampioenschap en de bekerwinst in 2017.

De speelsters die wel bij de club blijven komen volgend seizoen uit in de Noordelijke Hoofdklasse. Drachtster Boys sluit niet uit dat het op termijn wel weer terugkomt in de eredivisie.