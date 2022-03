Cambuur legt talent Jhondly van der Meer langer vast

Van der Meer maakte vorig seizoen in debuut in het eerste elftal van Cambuur. Daarvoor had hij de jeugdopleiding van de Leeuwarders doorlopen. Dit seizoen heeft de verdediger tien competitiewedstrijden meegespeeld, waarvan drie keer in de basis.

Het contract van Van der Meer liep nog een jaar door, maar de club ziet toekomst in hem en heeft het met nog een jaar verlengd.

Van der Meer is geboren op Haïti en kwam op zijn zesde naar Leeuwarden. Hij is ook international van Haïti. Volgende week speelt hij daarmee een interland tegen Guatemala.