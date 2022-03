Terschellinger eizoeker Klijn voor tiende keer de eerste: "Er is wel concurrentie, hoor"

Het is al de tiende keer dat Klijn het eerste ei vindt op het Waddeneiland, maar dat is volgens hem niet omdat hij de enige is die zoekt. "Nee, dat valt wel mee. We hebben wel redelijke concurrentie hoor. We zoeken toch wel met een man of tien voor het eerste eitje."

Klijn zoekt over het hele eiland. "Maar op een gegeven moment moet je een keus maken. Je kan natuurlijk niet over het hele eiland blijven vliegen voor dat eerste eitje, want dan wordt het helemaal niks."

Volgend jaar weer

De concurrenten die hopen dat Klijn na tien keer wel genoeg heeft gehad, komen van een koude kermis thuis. "Als je zoals gister zo dichtbij bent om het eerste ei van Friesland te vinden. Dan heb je zoiets van: het zit er wel een keer in. Dat is wel de motivatie om daar op in te zetten."