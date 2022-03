Waar worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen in jouw gemeente? Bekijk het hier

Ook in de gemeente Leeuwarden wordt overlegd over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. In Hotel Oostergoo in Grou was maandagavond een informatieavond waar mensen vragen konden stellen over de opvang van de vluchtelingen. Ook konden ze zich opgeven als vrijwilliger voor opvang.

Opvang in Grou

Wethouder Bert Wassink van de gemeente Leeuwarden was er om vragen te beantwoorden, maar hij zag dat mensen vooral in actie willen komen. "Eerlijk gezegd zijn er relatief weinig vragen. Ik merk dat mensen zich vooral melden om te kijken of ze iets kunnen doen. Dat is wel de stemming in Grou."

In Herberg Oer 't Hout in Grou is plek voor de opvang van 170 Oekraïners. Dat was volgens Wassink zo geregeld, maar nu is het wachten op dat ze ook echt komen. Bovendien zijn er particulieren die opvang zullen verzorgen. "En hier zal het niet bij blijven. Wij zijn ons ook aan het oriënteren op andere plekken. We moeten zien hoe die vluchtelingen een plek gaan krijgen in het land. Wij zitten er bovenop."