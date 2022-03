Wietkweker Doede de Jong (72) uit Appelscha overleden

De Jong was actief voor de stichting VOC. Zelf verbouwde hij jarenlang wiet, onder andere voor de olie die daar in zit. Justitie eiste eerder dat hij een half miljoen van wat hij met de verkoop van de wiet en olie had verdiend aan de staat moest betalen, maar het gerechtshof sprak hem daarvan vrij.

De stichting zegt in een reactie de strijd van De Jong voort te zetten.