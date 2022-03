Openluchtzwembad Wettervlecke in de problemen door hoge gasprijzen: "Een grote domper"

Dit jaar zal het in ieder geval nog niet lukken om van het gas af te stappen. Helfrich: "Maar wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het water warm blijft. Zo krijgen wij nieuwe kleden op het bad, om ervoor te zorgen dat het water zo lang mogelijk warm blijft. Zo moet je proberen de prijzen laag te houden, want het is niet te betalen. "

Helfrich hoopt niet dat de energieprijzen hoeven te worden doorberekend aan de gast. "Dat is niet de bedoeling, maar nood breekt wet. Wie weet, kan het bad een graadje lager. We houden het iedere dag in de gaten. We zijn wel wat gewend in Heerenveen. Het water staat ons nog niet tot aan de lippen. Als wij in het bad staan wel, maar anders niet. "