Eerste stemdag niet zonder problemen: vrijwilligers bellen op het laatste moment af

In Fryslân mogen zo'n 525.500 mensen naar de stembus. Net als bij de Tweede Kamerverkiezingen van een jaar geleden zijn er drie stemdagen. Maandag en dinsdag zijn in elke gemeente een paar stembureaus open.

"Dat is toch om de mensen nog wat te verspreiden", zegt Kick Mulder, het hoofd van een stembureau in Surhuisterveen. "En de verwachting is dat daardoor ook de totale opkomst hoger zal liggen dan vier dagen geleden."

Tussen de 2 en 4 procent van de stemgerechtigden in alle gemeenten heeft maandag zijn stem uitgebracht.

Nog wel coronaproblemen

De eerste stemdag kwam niet probleemloos op gang, zag verslaggever Mats Gies. "Er waren wat mensen die bij stembureaus stonden die vandaag nog dicht zijn. En in veel gemeenten bellen vrijwilligers op het laatste moment af, omdat ze met een coronabesmetting in quarantaine zitten."

Daar is wel over nagedacht, maar de problemen zijn niet altijd makkelijk te verhelpen. "Er is in de meeste gevallen wel een reservelijst met vervangers. Maar omdat de verkiezingen nu over drie dagen worden verspreid, kan dat dinsdag of woensdag nog wel voor problemen zorgen."