Oekraïners tevreden over opvang in Hotel Appelscha

Op maandag brengt Bart van der Scheer een Oekraïense familie uit de plaats Irpin bij Kiev naar Appelscha. Van der Scheer heeft de familie, een ouder echtpaar en hun zoon, de afgelopen week zelf in Warschau opgepikt en naar Fryslân gebracht.

'Goed volk'

Van der Scheer was in Warschau om daar hulpgoederen te brengen. In een grote hal met tienduizend vluchtelingen werd hij aangesproken door de zoon die wel naar Nederland wilde.

Gemeenschappelijke Oekraïense kennissen legden de jongeman telefonisch uit dat Van der Scheer 'goed volk' was en toen zijn ze bij hem in het busje gestapt. "Ze hebben veel geslapen, want ze waren doodmoe na vier dagen reizen."

De verhalen die hij daarna hoorde, hebben wel indruk gemaakt. "De mensen hebben helemaal niks meer. Hun huis is kapot gebombardeerd, maar de kat zit nog in de kelder. Ook zijn ze bezorgd over het lot van familieleden."