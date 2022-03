Doeksen in gesprek met Rijk over mogelijkheden voor duurdere bootkaartjes

De prijzen van een kaartje voor de boot van Harlingen naar Vlieland en Terschelling hoeven nu nog niet omhoog, zegt directeur Dirk Spoor van Doeksen. Maar hij wil praten over de mogelijkheden daarvoor, mochten de brandstofprijzen te veel omhoog gaan.

Als Doeksen de prijzen tussendoor wil verhogen, kan dat alleen in overleg met de overheid. "Er is nog geen acuut probleem", zegt Spoor tegen persbureau ANP. Vaak dalen de prijzen in de loop van het jaar ook wel weer. "Of dat nu weer het geval is, is afwachten."

Prijzen lng hoger

Doeksen heeft vijf schepen die op scheepsdiesel varen. Daarvoor is de brandstofvoorziening al geregeld en speelt de duurdere inkoop voorlopig niet. Maar twee nieuwere boten varen op lng (liquid natural gas). Het bedrijf merkt dat die prijzen de laatste tijd wel flink zijn toegenomen.

Directeur Spoor verwacht op termijn wel hogere prijzen voor de boot. Die worden jaarlijks aangepast aan de inflatie en die is de laatste tijd flink opgelopen.