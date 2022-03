Oud-Heerenveentrainer Jan Everse: "Ik denk dat ze het gaan redden"

De 68-jarige Rotterdamse oud-trainer denkt evenwel niet dat Heerenveen hoeft te degraderen. "Het wordt niet makkelijk. Ik denk dat ze het gaan redden."

Oratmangoen tegen oude club

SC Cambuur hoeft geen zorgen te hebben over degradatie, want de Leeuwarders hebben al 33 punten. Aankomende zaterdag spelen ze tegen Go Ahead Eagles. Daar speelt Ragnar Oratmangoen. Hij werd afgelopen seizoen kampioen met Cambuur en stapte daarna over na Deventer.

"Ik heb nog regelmatig contact met jongens van Cambuur", vertelt de middenvelder. "Toevallig belde ik gister al even met Issa Kallon om het vuurtje aan te wakkeren. Ik zei dat ze onze tactiek hadden afgepakt tegen Ajax. Daar maakte ik hem een beetje gek mee."