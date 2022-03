Te weinig verse producten bij Leeuwarder voedselbank: "Bang dat het ook niet beter wordt"

"We hebben veel houdbare producten, maar we hebben wel een moeilijke tijd wat vlees en groente betreft", zegt bestuurslid Geale de Haan. "Dat komt maar mondjesmaat binnen. En ik ben bang dat het voorlopig ook niet beter wordt."

De Voedselbank is daarom binnenkort waarschijnlijk noodgedwongen tot het kopen van vlees. "In het verleden hebben we donaties gekregen en die hebben we daarvoor in de reserves gezet. Als de nood echt aan de man komt, dan kunnen we dat gebruiken."

Inflatie

Dat tekort komt net in een tijd dat de inflatie hoog is en het voor sommige mensen moeilijker wordt om rond te komen. De verwachting is dan ook dat het aantal klanten zal toenemen.