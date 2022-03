Centrale opvanghal in Heerenveen open voor vluchtelingen

De vluchtelingen worden in de sporthal geregistreerd. Door een arts wordt gekeken of ze medische hulp nodig hebben. Het is de bedoeling dat de vluchtelingen slechts korte tijd in de sporthal verblijven en zo snel mogelijk worden doorgestuurd naar een andere locatie in Fryslân, waar ze langer kunnen blijven.

Omdat de vluchtelingen niet lang in Heerenveen zullen blijven, is er geen behoefte aan extra spullen, zoals bedden, kleding of speelgoed. Mensen die toch willen helpen, kunnen op heerenveen.nl/oekraine kijken wat ze kunnen doen.

Meerdere locaties

Een van de locaties die al helemaal klaar is voor het opvangen van oorlogsvluchtelingen, is de voormalige jeugdherberg in Grou. Daar is ruimte voor zo'n 170 vluchtelingen. De organisatie zoekt nog wel vrijwilligers die kunnen helpen bij het tolken en bij activiteiten voor de vluchtelingen.

Maandagavond is er in hotel Oostergo een informatieavond voor Grousters en anderen over de noodopvang in Grou.