Wietse Jan Dijkstra vindt eerste kievitsei in Warkumerwaard: "Daar droom je van"

Dijkstra was niet toevallig in de Warkumerwaard. "Daar zitten veel paartjes. En het zat al in mijn hoofd: ik moest hier even heen."

Hij zag dat een kievit daar druk bezig was, dus Dijkstra wist dat hij erbij moest zijn. "Ik zag eerst één ei liggen, de ander lag wat dieper. Het was een vrij open nest, dat was niet zo moeilijk om te zien. Maar dat er nog een tweede lag, dat was een hele verrassing."

Later dan afgelopen jaren

Vorig jaar werd het eerste kievitsei van Fryslân op 6 maart gevonden bij het buurtschap Spriens, onder Raard. De 39-jarige Simon Spriensma uit Dokkum was de vinder van dat ei. In 2019 werd het eerste kievitsei wel heel vroeg gevonden: op 28 februari al. Eduard van der Hoek trof het eerste ei toen aan in Vegelinsoord: nooit eerder werd een kievitsei zo vroeg in het jaar gevonden.

Eerste landelijke ei al eerder gevonden

Het eerste kievitsei van Nederland is dit jaar op 9 maart al gevonden door de 81-jarige Tonny Rupert in Hengevelde (Overijssel). Het eerste ei van Nederland is in de afgelopen tien jaar maar twee keer in Fryslân gevonden: in 2012 in Oudehaske en in 2019 in Vegelinsoord.